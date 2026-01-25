الأحد 2026-01-25 02:27 م

مصدر أمني: قاتل شقيقته طعنا في عمّان متعاط للمخدرات

مبنى مديرية الأمن العام
مبنى مديرية الأمن العام
 
الأحد، 25-01-2026 01:34 م
الوكيل الإخباري-   أكد مصدر أمني ، الأحد، أن الشخص الذي قتل شقيقته شمالي العاصمة؛ متعاط للمخدرات.اضافة اعلان


وأقدم شخص مساء السبت على طعن شقيقته بأداة حادة في شمال عمّان، ما أدى إلى إصابتها بجروح بالغة نُقلت على أثرها إلى المستشفى، لكنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

وأوضح المصدر أن الجاني سلّم نفسه للجهات الأمنية فور وقوع الحادث، فيما باشرت فرق التحقيق كافة الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد دوافعها.
 
 


