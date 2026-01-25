مصدر أمني: قاتل شقيقته طعنا في عمّان متعاط للمخدرات

وأقدم شخص مساء السبت على طعن شقيقته بأداة حادة في شمال عمّان، ما أدى إلى إصابتها بجروح بالغة نُقلت على أثرها إلى المستشفى، لكنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.
وأوضح المصدر أن الجاني سلّم نفسه للجهات الأمنية فور وقوع الحادث، فيما باشرت فرق التحقيق كافة الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد دوافعها.
-
أخبار متعلقة
-
التربية تعلن أسماء المعلمين الفائزين بقرعة الحج لموظفي الوزارة
-
جيدكو: 6.28 مليون دينار القيمة التعاقدية لبرامج الدعم العام الماضي
-
المياه تستكمل مشروع مياه عين الباشا بمنحة قيمتها 9.5 مليون دينار
-
البلقاء التطبيقية تُدرج في 9 حقول علمية بتصنيف التايمز العالمي 2026
-
الوطنية للتشغيل والتدريب تحصل على شهادتي ISO 45001 وISO 14001
-
الجيش يحبط ثلاث محاولات تهريب مواد مخدرة
-
معهد الدراسات المصرفية يفتتح أكاديمية ومختبر الفنتك الأردنية رسميًا
-
وزارة العدل: تطبيق عقوبة الإسوارة الإلكترونية على 316 حالة في 2025