مصدر :مداهمة أمنية لخارجين عن القانون في الرمثا
 
الثلاثاء، 25-11-2025 10:53 م
الوكيل الإخباري-  أفاد مصدر رسمي لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" بأن الأجهزة الأمنية تنفذ مداهمة أمنية في الرمثا بحق مطلوبين وخارجين عن القانون .اضافة اعلان
 
 
مصدر :مداهمة أمنية لخارجين عن القانون في الرمثا

أخبار محلية



 
 





