مصدر يوضح سبب توقيف عدد من المخالفين خلال مشاركتهم بمسيرات الأسابيع الماضية

الوكيل الإخباري- أوضح مصدر مطلع إن التوقيفات التي صدرت بحق عدد من الأشخاص المخالفين للقانون أثناء مسيرات أقيمت خلال الأسابيع الماضية جاءت وفق مذكرات قضائية.

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وبين أن هؤلاء الأشخاص حملوا المتظاهرين على ترديد هتافات تحمل الافتراءات والإساءات بحق الدولة الأردنية، وتضمنت عبارات مظللة وأخرى تنتقص من الدور الأردني وتسيء إلى جهده.



وأشار إلى أن الافتئات على ما قدمه ويقدمه الأردن وتوزيع الاتهامات الكاذبة، أمر غير مقبول بتاتاً ولن يسمح بالإساءة للوطن وأبنائه، ولمواقفه التي يشهد لها الجميع.



وأكد أن الشعارات التي رفعت سعت إلى التقليل من منجزات الوطن وخلق حالة عدائية تجاه الدولة، وأن تمادي المخالفين في الهتاف واستفزازهم للشارع الأردني لا يمكن السكوت عليه.