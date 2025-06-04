مصدر يوضح سبب توقيف عدد من المخالفين خلال مشاركتهم بمسيرات الأسابيع الماضية

وبين أن هؤلاء الأشخاص حملوا المتظاهرين على ترديد هتافات تحمل الافتراءات والإساءات بحق الدولة الأردنية، وتضمنت عبارات مظللة وأخرى تنتقص من الدور الأردني وتسيء إلى جهده.
وأشار إلى أن الافتئات على ما قدمه ويقدمه الأردن وتوزيع الاتهامات الكاذبة، أمر غير مقبول بتاتاً ولن يسمح بالإساءة للوطن وأبنائه، ولمواقفه التي يشهد لها الجميع.
وأكد أن الشعارات التي رفعت سعت إلى التقليل من منجزات الوطن وخلق حالة عدائية تجاه الدولة، وأن تمادي المخالفين في الهتاف واستفزازهم للشارع الأردني لا يمكن السكوت عليه.
وبين المصدر أنه لن يسمح لأي أحد مشارك بأي فعالية الخروج على القانون، وسيتم التعامل مع أي مخالف بإحالته إلى القضاء لإجراء المقتضى القانوني بحقه.
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