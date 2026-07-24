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مصر تدين الهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت

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أرشيفية
 
الجمعة، 24-07-2026 08:22 م

الوكيل الإخباري- دانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة، والتي تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول، وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويخالف أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

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وتؤكد جمهورية مصر العربية تضامنها الكامل مع هذه الدول، ودعمها التام لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية سيادتها وسلامة أراضيها، مجددة رفضها القاطع لاستهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية، ولأي أعمال من شأنها تهديد أمن المدنيين أو تقويض الأمن والاستقرار الإقليمي.


كما تشدد مصر على ضرورة احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وتدعو إلى الوقف الفوري لكافة الاعتداءات والأعمال التصعيدية، وتؤكد أهمية اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، بما يكفل حماية أمن واستقرار المنطقة ويجنب شعوبها مزيدًا من التوتر والتصعيد.

 
 


gnews

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