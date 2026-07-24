مصر تدين الهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت

الوكيل الإخباري- دانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة، والتي تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول، وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويخالف أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

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وتؤكد جمهورية مصر العربية تضامنها الكامل مع هذه الدول، ودعمها التام لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية سيادتها وسلامة أراضيها، مجددة رفضها القاطع لاستهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية، ولأي أعمال من شأنها تهديد أمن المدنيين أو تقويض الأمن والاستقرار الإقليمي.