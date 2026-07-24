مصر تدين الهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت

وتؤكد جمهورية مصر العربية تضامنها الكامل مع هذه الدول، ودعمها التام لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية سيادتها وسلامة أراضيها، مجددة رفضها القاطع لاستهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية، ولأي أعمال من شأنها تهديد أمن المدنيين أو تقويض الأمن والاستقرار الإقليمي.
كما تشدد مصر على ضرورة احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وتدعو إلى الوقف الفوري لكافة الاعتداءات والأعمال التصعيدية، وتؤكد أهمية اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، بما يكفل حماية أمن واستقرار المنطقة ويجنب شعوبها مزيدًا من التوتر والتصعيد.
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