السبت 2025-11-01 10:46 م
 

مصفاة البترول تحذر من روابط مزيفة تنتحل اسم "جوبترول"

نقود أردنية
نقود
 
السبت، 01-11-2025 08:48 م

الوكيل الإخباري-   حذرت شركة مصفاة البترول الأردنية المواطنين من التعامل مع الروابط الإلكترونية التي تُروّج لجوائز أو قسائم تعبئة وقود تحمل اسم "جوبترول" أو شعار الشركة، وتدّعي تقديم قسيمة تعبئة مجانية بقيمة 100 دينار أو ما شابه، مؤكدة أن هذه الروابط مزيفة وغير صادرة عن الشركة.

وشددت الشركة في بيان اليوم على أن أي حملات ترويجية أو مسابقات رسمية يتم الإعلان عنها حصراً عبر المنصات الرسمية المعتمدة للشركة، بما في ذلك الموقع الإلكتروني الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بـ "جوبترول".


ودعت الشركة المواطنين إلى عدم إدخال أي معلومات شخصية أو مصرفية عبر هذه الروابط المشبوهة، حفاظاً على خصوصيتهم وسلامة بياناتهم، مشيرة إلى أنها ستتابع الموضوع مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الجهات التي تستخدم اسمها بطريقة غير قانونية.

 
 
