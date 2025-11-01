مصفاة البترول تحذر من روابط مزيفة تنتحل اسم "جوبترول"

وشددت الشركة في بيان اليوم على أن أي حملات ترويجية أو مسابقات رسمية يتم الإعلان عنها حصراً عبر المنصات الرسمية المعتمدة للشركة، بما في ذلك الموقع الإلكتروني الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بـ "جوبترول".
ودعت الشركة المواطنين إلى عدم إدخال أي معلومات شخصية أو مصرفية عبر هذه الروابط المشبوهة، حفاظاً على خصوصيتهم وسلامة بياناتهم، مشيرة إلى أنها ستتابع الموضوع مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الجهات التي تستخدم اسمها بطريقة غير قانونية.
