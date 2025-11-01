مصفاة البترول تحذر من روابط مزيفة تنتحل اسم "جوبترول"

الوكيل الإخباري- حذرت شركة مصفاة البترول الأردنية المواطنين من التعامل مع الروابط الإلكترونية التي تُروّج لجوائز أو قسائم تعبئة وقود تحمل اسم "جوبترول" أو شعار الشركة، وتدّعي تقديم قسيمة تعبئة مجانية بقيمة 100 دينار أو ما شابه، مؤكدة أن هذه الروابط مزيفة وغير صادرة عن الشركة.

وشددت الشركة في بيان اليوم على أن أي حملات ترويجية أو مسابقات رسمية يتم الإعلان عنها حصراً عبر المنصات الرسمية المعتمدة للشركة، بما في ذلك الموقع الإلكتروني الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بـ "جوبترول".