مصفاة البترول تزف أخباراً سارة للأردنيين

08:53 م

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية، حسن الحياري، الخميس، أن شهر آذار الحالي شهد وصول شحنتين من النفط بإجمالي مليونَي برميل، بما يعزز المخزون الاستراتيجي من النفط الخام اللازم لعمليات التكرير، ويضمن استمرارية تزويد السوق الأردني بالمشتقات النفطية.





وأكد أن المصفاة تعمل بكامل طاقتها وتواصل منذ تأسيسها عام 1961 تأمين احتياجات السوق الأردني من المشتقات النفطية.



وشدّد على حرص الشركة على التشغيل الكامل للطاقة الإنتاجية مع المحافظة على مخزون آمن من النفط الخام.



وأشار الحياري إلى أن المصفاة تستورد النفط الخام حاليًا من شركة أرامكو السعودية عبر ميناء ينبع، بمعدل شحنة شهرية تقدر بمليون برميل.





