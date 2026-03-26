مصفاة البترول تزف أخباراً سارة للأردنيين وتطمئن
 
الخميس، 26-03-2026 08:53 م
الوكيل الإخباري-   أكد الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية، حسن الحياري، الخميس، أن شهر آذار الحالي شهد وصول شحنتين من النفط بإجمالي مليونَي برميل، بما يعزز المخزون الاستراتيجي من النفط الخام اللازم لعمليات التكرير، ويضمن استمرارية تزويد السوق الأردني بالمشتقات النفطية.اضافة اعلان


وأكد أن المصفاة تعمل بكامل طاقتها وتواصل منذ تأسيسها عام 1961 تأمين احتياجات السوق الأردني من المشتقات النفطية.

وشدّد على حرص الشركة على التشغيل الكامل للطاقة الإنتاجية مع المحافظة على مخزون آمن من النفط الخام.

وأشار الحياري إلى أن المصفاة تستورد النفط الخام حاليًا من شركة أرامكو السعودية عبر ميناء ينبع، بمعدل شحنة شهرية تقدر بمليون برميل.
 
 


الأردن يستكمل تحضيراته لعقد مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي 2026

أخبار محلية الأردن يستكمل تحضيراته لعقد مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي 2026

الحكومة المصرية تنفي استقبال سفينة محملة بشحنة عسكرية لإسرائيل

عربي ودولي الحكومة المصرية تنفي استقبال سفينة محملة بشحنة عسكرية لإسرائيل

روسيا تفرض حظرًا على بعض صادرات الأسمدة الزراعية

عربي ودولي روسيا تفرض حظرًا على بعض صادرات الأسمدة الزراعية

كلية الأعمال في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة تنال اعتمادًا دوليًا مرموقًا من Chartered Management Institute (CMI)

أخبار الشركات كلية الأعمال في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة تنال اعتمادًا دوليًا مرموقًا من Chartered Management Institute (CMI)

مصفاة البترول تزف أخباراً سارة للأردنيين

أخبار محلية مصفاة البترول تزف أخباراً سارة للأردنيين

روسيا: واشنطن أطلعت موسكو على مجريات محادثاتها الأخيرة مع كييف

عربي ودولي روسيا: واشنطن أطلعت موسكو على مجريات محادثاتها الأخيرة مع كييف

غرفة تجارة الأردن تؤكد توفر البطاريات والشواحن بكميات كبيرة

أخبار محلية غرفة تجارة الأردن تؤكد توفر البطاريات والشواحن بكميات كبيرة

تحويلة مرورية على طريق عمان السلط

أخبار محلية تحويلة مرورية على طريق عمان السلط



 






