"مطار مدينة عمّان" يستقبل أول طائرة بعد تشغيله

الوكيل الإخباري- حطّت في مطار مدينة عمّان، اليوم الجمعة، أول طائرة تجارية لشركة "إير كايرو" للطيران، قادمة من مدينة أسيوط في صعيد جمهورية مصر العربية، وذلك بعد إعادة تشغيل المطار. اضافة اعلان





وقال الرئيس التنفيذي لشركة المطارات الأردنية، أحمد العزام، إن أول رحلة جوية انطلقت اليوم من مطار مدينة عمّان إلى مدينة أسيوط في جمهورية مصر العربية.



وأضاف أن هذه الرحلة تُعد باكورة الرحلات التي يبدأ المطار بتسييرها، حيث أصبح مطار مدينة عمّان جاهزًا لاستقبال وتشغيل الرحلات المجدولة، بعد أن كان التشغيل سابقًا يخضع لبعض المحددات.



وأشار العزام إلى أنه واعتبارًا من اليوم، ستتواصل الرحلات بشكل منتظم، إذ سيتم تسيير رحلتين أسبوعيًا لشركة "إير كايرو"، كما ستبدأ شركة "الجزيرة" بتسيير رحلتين أسبوعيًا من دولة الكويت اعتبارًا من بداية الشهر المقبل، ضمن التشغيل من مطار مدينة عمّان.



وبيّن أن ذلك يأتي بعد استكمال تجهيز المطار من الجانبين الجوي والأرضي.



من جهته، عبّر وكيل شركة "إير كايرو" ومدير المبيعات في المملكة، أحمد سلّام، عن سعادته بوصول أول رحلة لشركة طيران "إير كايرو" قادمة من مدينة أسيوط في صعيد جمهورية مصر العربية إلى قلب عمّان عبر مطار مدينة عمّان، لتكون بذلك أول شركة طيران تهبط في المطار.



وقال إنه سيتم تسيير رحلتين أسبوعيًا، يومي الأربعاء والجمعة، حيث تنطلق الرحلة من مدينة أسيوط وتعود إليها، وبعدد مسافرين يقارب 170 مسافرًا في الرحلة الواحدة.

