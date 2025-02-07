مطالب بإدراج راجب ضمن المدن السياحية العالمية

11:14 ص

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الوكيل الإخباري- طالب عدد من مالكي المشاريع السياحية والأهالي في منطقة راجب التابعة للواء كفرنجة، بإدراجها ضمن المناطق السياحية العالمية، وذلك نظرا للمقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها؛ مما يؤهلها لاستقبال المزيد من الاستثمارات السياحية. اضافة اعلان





وبين فهيم الصمادي، وهو مالك مشروع سياحي في المنطقة، أن تطوير الخدمات في المنطقة سيؤدي إلى انتعاش اقتصادي كبير، حيث يجري العمل على استقطاب السياح من خلال مشاريع استثمارية صغيرة، مشيرا إلى أن إدراج راجب ضمن المدن السياحية العالمية سيجذب المزيد من الزوار ويوفر المزيد من فرص العمل لأبناء المنطقة.



وقال أحد سكان المنطقة إن راجب ليست مجرد قرية بل وجهة سياحية متكاملة، حيث تتميز بطبيعتها الخلابة ومياهها الدائمة الجريان وهي تستحق الاهتمام لتعزيز بنيتها التحتية والترويج لها عالميا.





وأشار المواطن محمد فريحات إلى أهمية تعزيز جهود الترويج السياحي لراجب لما تتمتع به من مقومات تجعلها جديرة بالمنافسة عالميًا.



وبين رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني، أن المجلس نفذ مشاريع عدة لدعم السياحة في راجب، منها تعبيد المدخل الجنوبي للبلدة بكلفة 200 ألف دينار، وتخصيص 150 ألف دينار لاستكماله، إضافة إلى تحسين وإنارة طريق راجب – الأغوار بكلفة 200 ألف دينار، وتعبيد طريق الصفصافة - الساخنة المؤدي إلى راجب بكلفة 100 ألف دينار.



وأكد أن منطقة راجب باتت مؤهلة تماما لتكون ضمن منظمة المدن السياحية العالمية.



وتعد راجب إحدى أبرز الوجهات السياحية في محافظة عجلون، بفضل طبيعتها الخلابة وواديها دائم الجريان، وشلالاتها الساحرة، وتستقطب سنويًا أكثر من 800 ألف زائر من داخل الأردن وخارجه، وأصبحت نقطة جذب سياحي رئيسية، مما دفع الأهالي والمستثمرون إلى إقامة مشاريع سياحية على ضفاف الوادي لتعزيز الحركة السياحية في المنطقة.





