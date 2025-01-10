مطالب بإنشاء مشتل زراعي في عجلون

وطالب مزارعون بإقامة المشتل لتوفير الوقت والجهد عليهم بدلا من ذهابهم إلى خارج المحافظة لشراء احتياجاتهم من البذور والأشجار والمواد الأساسية الزراعية.
وأشار المزارع محمد فريحات إلى أن إنشاء المشتل سيزيد من القدرة على تنمية المحاصيل الزراعية المحلية بشكل أفضل وسيسهم بتحقيق اكتفاء ذاتي من المنتجات الزراعية.
المهندس صادق القضاة، نوه إلى أن المشتل سيوفر فرص عمل جديدة في المنطقة وسيعزز من التنمية الاقتصادية المحلية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يعاني منها المزارعون، بالإضافة إلى دعم المشاريع الزراعية التي تسهم في تحسين الإنتاج الوطني وتعمل على تطوير القطاع الزراعي في المحافظة.
وبين رئيس مجلس المحافظة في عجلون عمر المومني، أن المجلس خصص جزءا من موازنة عام 2025 لقطاع الزراعة والتي بلغت 295 ألف دينار وأن هذه المطالبة خطوة استراتيجية لدعم القطاع الزراعي من خلال توفير الشتلات الزراعية بأسعار مناسبة وتعزيز الرقعة الخضراء التي تسهم في تحسين البيئة ودعم المزارعين، مشيرا إلى أن إنشاء المشتل سيُسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي تُعد من أولويات المحافظة وإعطاء أهمية لتنفيذ مشاريع تُعزز الإنتاج الزراعي وتوفر فرص عمل لأبناء المنطقة.
مدير الزراعة في عجلون المهندس رامي العدوان، أكد أن إقامة المشتل يتطلب توفير مساحة مناسبة من الأراضي، بالإضافة إلى تجهيز البنية التحتية اللازمة وتوفير الكوادر المتخصصة والآليات لضمان تشغيله بكفاءة، مبينا أن مشتل فيصل الزراعي قريب جدًا من المحافظة ويقدم خدماته بشكل مباشر لأبناء عجلون وهذا يقلل من الحاجة الملحة لإنشاء مشتل جديد في الوقت الحالي.
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