الجمعة 2025-06-27 05:33 م
 

مطبخ الحملة الأردنية يواصل تقديم الطعام في غزة

مطبخ الحملة الأردنية في غزة
مطبخ الحملة الأردنية في غزة
 
الجمعة، 27-06-2025 05:12 م
الوكيل الإخباري-   واصلت الحملة الأردنية بالشراكة مع الهيئة الخيرية الهاشمية من خلالها مطبخها العامل في جنوب قطاع غزة، تقديم الوجبات الغذائية الساخنة لآلاف المستفيدين الموجودين في منطقة المواصي الخاصة بالنازحين.اضافة اعلان


وأوضح بيان صادر عن الحملة الأردنية، أن وجبات الجمعة تكونت من اللحوم الطازجة، إضافة إلى الأرز، مشيرا إلى أن "هذه الوجبة تعدّ في هذه الظروف من المستحيلات داخل القطاع لارتفاع أسعارها وعدم توفر كميات الأرز الكافية".

وأكدت فرق الحملة الأردنية إلى أن هذه الاستجابة تأتي استكمالا للجهود الأردنية المبذولة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في ظل الظروف الإنسانية الصعبة واستمرار تفشي المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة.

وأوضح البيان أن هذا التدخل الغذائي جاء في وقت يعاني فيه سكان القطاع من تراجع كبير في توافر المواد التموينية، بسبب صعوبة دخول المساعدات ونقص المواد الأساسية وارتفاع الأسعار، ما جعل الحملة تركز على توفير الوجبات الغذائية الساخنة بشكل دائم ومستمر في القطاع كأولوية يومية ملحّة.

وأكدت فرق الحملة أن عملية التوزيع راعت تغطية أكبر عدد ممكن من العائلات، مع ضمان وصول الوجبات طازجة إلى المحتاجين، في خطوة تكمّل سلسلة من مشاريع الإغاثة التي تنفذها الحملة بالشراكة مع الهيئة الخيرية في مختلف مناطق القطاع.
 
gnews

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