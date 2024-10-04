معاصر عجلون جاهزة لاستقبال الثمر المبارك

الوكيل الإخباري- أكد مدير زراعة عجلون المهندس رامي العدوان، جاهزية المعاصر المرخصة في المحافظة وعددها 13 معصرة لاستقبال محصول المزارعين من ثمار الزيتون لهذا العام.

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وقال المهندس العدوان ، إنه تم تنفيذ جولات ميدانية رقابية على تلك المعاصر من قبل اللجنة المشكلة وفرق الصحة والسلامة العامة للتأكد من جاهزيتها ومدى التزامها بالاشتراطات والمعايير اللازمة للعصر.



وأشار إلى أن موسم قطاف ثمار الزيتون في محافظة عجلون يعتبر مصدر رزق لمئات الأسر لتوفير سبل العيش الكريم نظرا لما يحمله من الخير والعطاء ومونة البيت من الزيت والزيتون، بالإضافة إلى دوره في تعزيز الأمن الغذائي الوطني والمحافظة على التوازن البيئي، حيث يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.



وبين، بأن مساحة الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون في المحافظة، بلغت نحو87 ألف دونم، منها 63 ألف دونم في لواء القصبة و24 ألف دونم في لواء كفرنجة، مشيرا إلى أنه يتوقع بان يكون موسم الزيتون هذا العام مبشرا، حيث أنه من المتوقع إنتاج ما يقارب من 44 ألف طن زيتون في المحافظة، داعيا المزارعين إلى تأجيل قطف ثمار الزيتون إلى ما بعد منتصف شهر تشرين الأول الجاري لاكتمال نضجها والحصول على كميات أكبر من الزيت.