معرض تشكيلي للفنانة أمل القدومي

الوكيل الإخباري- افتتح مساء أمس السبت، معرض الفن التشكيلي "الأمل" للفنانة أمل القدومي، في جاليري إطلالة اللويبدة.

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وافتتحت الشريفة بدور بنت عبد الإله، المعرض الذي يضم 37 لوحة من مختلف الأحجام والقياسات، ويحمل رؤية الفنانة في إيقاد جذوة الأمل في النفوس، من خلال استخدام الألوان المفرحة، حيث مثل المعرض غابة من الألوان الجميلة التي تدعو للتفاؤل والسعادة والأمل.