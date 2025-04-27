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معرض تشكيلي للفنانة أمل القدومي

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جانب من المعرض
 
الأحد، 27-04-2025 11:56 ص

الوكيل الإخباري-  افتتح مساء أمس السبت، معرض الفن التشكيلي "الأمل" للفنانة أمل القدومي، في جاليري إطلالة اللويبدة.

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وافتتحت الشريفة بدور بنت عبد الإله، المعرض الذي يضم 37 لوحة من مختلف الأحجام والقياسات، ويحمل رؤية الفنانة في إيقاد جذوة الأمل في النفوس، من خلال استخدام الألوان المفرحة، حيث مثل المعرض غابة من الألوان الجميلة التي تدعو للتفاؤل والسعادة والأمل.


ويستمر المعرض حتى الثالث من شهر أيار المقبل، حيث اتضح من اللوحات المعروضة أن الفنانة تمتلك حساً مرهفاً ومتدفقاً يظهر من خلال براعتها في تقنيات التلوين التي من خلالها تتحكم بالمشهد الذي ترسم منه مباشرة، ما يجعل أعمالها تنبض بالحياة.

 
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