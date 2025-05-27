الثلاثاء 2025-05-27 02:00 ص
 

معرض وظيفي ضخم في الجامعة الأردنية الثلاثاء

الجامعه الأردنية
الجامعه الأردنية
 
الثلاثاء، 27-05-2025 12:41 ص
الوكيل الإخباري-   ‎دعت وحدة البرنامج الدولي والخريجين والتسويق في الجامعة الأردنية، لافتتاح المعرض الوظيفي الأضخم على مستوى الجامعات الأردنية، والذي سيُقام في السابع والعشرين والثامن والعشرين من أيار في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا، برعاية رئيس الجامعة نذير عبيدات.اضافة اعلان


‎وسيكون المعرض الوظيفي متاحًا لجميع طلبة الجامعة الأردنية، من الطلبة على مقاعد الدراسة والخريجين.
 
gnews

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