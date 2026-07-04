معسكرات الحسين للعمل والبناء بالعقبة .. تنمية قدرات الشباب وتعزيز العمل التطوعي

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الوكيل الإخباري- تشهد محافظة العقبة نشاطاً شبابياً متواصلاً مع انطلاق فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء "استقلال 80"، التي تنفذها مديرية شباب العقبة، بمشاركة 1800 شاب وشابة من منتسبي المراكز الشبابية، ضمن برامج وزارة الشباب الهادفة إلى تنمية قدرات الشباب، وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة والعمل التطوعي، وإكسابهم المهارات الحياتية والقيادية التي تسهم في بناء جيل قادر على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية. اضافة اعلان





وقال مدير شباب محافظة العقبة أحمد الحسن، إن المديرية أطلقت معسكرات الحسين للعمل والبناء "استقلال 80" بمشاركة 1800 شاب وشابة من منتسبي المراكز الشبابية، بواقع 1700 مشارك في المعسكرات النهارية و100 مشارك في معسكرات المبيت، وللفئة العمرية من 12 إلى 30 عاماً.



وأضاف إن فعاليات المعسكرات تستمر لمدة شهرين، من 27 حزيران ولغاية 27 آب من العام الحالي، وتتضمن تنفيذ 44 معسكراً نوعياً في مختلف مناطق محافظة العقبة، بما يتيح الفرصة أمام أكبر عدد من الشباب للمشاركة في البرامج التدريبية والتطوعية.



وأوضح الحسن أن المعسكرات تتضمن هذا العام سبعة برامج رئيسية تشمل: الخدمة المجتمعية، والتطوع الأخضر، والتوعية المرورية، والكشافة والمرشدات، والسردية الوطنية الأردنية، وسواعد الإنقاذ وإدارة الأزمات، والجداريات، لافتاً إلى اختتام الأسبوع الأول بنجاح بمشاركة 150 شاباً وشابة.



وأشار إلى أن الأسبوع الأول شهد تنفيذ معسكر السردية الوطنية الأردنية بمشاركة 80 شابة من مركزي شابات الديسة والقويرة، ومعسكر الكشافة والمرشدات بمشاركة 40 شاباً في مركز شباب الديسة، إلى جانب معسكر التوعية المرورية بمشاركة 40 شابة في مركز شباب وشابات العقبة.



وبيّن الحسن أن الأسبوع الثاني، الذي انطلق اليوم السبت، يتضمن تنفيذ مجموعة من المعسكرات النوعية بمشاركة 240 شاباً وشابة خلال الفترة من 4 إلى 9 تموز، وتشمل معسكر الجداريات في المراكز الشبابية في رحمة والريشة والديسة، ومعسكر الكشافة والمرشدات في القويرة، ومعسكري الخدمة المجتمعية في مركز شباب وشابات العقبة ومركز شباب الريشة، بهدف تنمية الإبداع الفني وتعزيز ثقافة العمل التطوعي وخدمة المجتمع.



وأكد أن هذه المعسكرات تأتي تنفيذاً لرؤية وزارة الشباب في إعداد جيل واعٍ ومنتمٍ لوطنه، ومتمسك بهويته الوطنية، ومزود بالمهارات الحياتية والرقمية اللازمة لمواكبة متطلبات المستقبل، من خلال توفير بيئة تدريبية آمنة ومحفزة تستثمر طاقات الشباب في التنمية الوطنية المستدامة، وترسخ قيم التطوع والمواطنة الفاعلة.



وعبّر عدد من المشاركين عن اعتزازهم بالمشاركة في المعسكرات، مؤكدين أنها شكلت فرصة لتنمية مهاراتهم وتعزيز دورهم المجتمعي.



وقال الشاب عدي سليمان علي، من مركز شباب الريشة، إن المشاركة في معسكر الجداريات أتاحت للشباب فرصة نوعية للتعبير عن طاقاتهم الإبداعية وتحويل المساحات العامة إلى لوحات فنية تعكس روح الجمال والعمل التطوعي، وتسهم في تجميل المرافق العامة وتعزيز الانتماء للمكان.



من جانبها، قالت الشابة لين الخليفي، من مركز شباب وشابات رحمة، أن معسكر الجداريات وفر تجربة تفاعلية متميزة ساعدت المشاركين على تطوير مهارات الرسم والتصميم، وترك أثر بصري إيجابي يخدم المجتمع والبيئة الشبابية.



وفي محور التوعية المرورية، قالت الشابة بيلسان محمد البطوش، من مركز شباب وشابات العقبة، إن المعسكر أسهم في رفع مستوى الوعي بمفاهيم السلامة المرورية وأهمية الالتزام بقواعد السير والقيادة الآمنة، مؤكدة حرص المشاركين على نقل ما اكتسبوه من معارف وخبرات إلى أقرانهم للمساهمة في الحد من الحوادث وتعزيز ثقافة السلامة المرورية.



وتجسد معسكرات الحسين للعمل والبناء في العقبة نموذجاً وطنياً لاستثمار طاقات الشباب في برامج تجمع بين التدريب والتطوع والإبداع، بما يسهم في إعداد قيادات شبابية فاعلة، وتعزيز دورهم في خدمة مجتمعاتهم، وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة والمسؤولية، انسجاماً مع رؤية وزارة الشباب في تمكين الشباب وإشراكهم في مسيرة التنمية الشاملة.









