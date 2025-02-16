معهد الدوحة للدراسات يطلع على التجربة الأردنية في العمل الاجتماعي

الوكيل الإخباري- اطلع وفد من معهد الدوحة للدراسات على الخدمات المقدمة في مركز شابات وشباب العارضة النموذجي، ضمن زيارة الوفد للمملكة لمعاينة قصص النجاح في المراكز الشبابية ودور وزارة الشباب في دعمها، والمستمرة حتى 26 شباط الحالي.

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