معهد الدوحة للدراسات يطلع على التجربة الأردنية في العمل الاجتماعي

وبينت مديرة شباب البلقاء الدكتورة خديجة أبو حمور، أن هناك شراكة مع وزارة الشباب والجامعة الأردنية في العديد من البرامج والأنشطة، حيث تم استضافة الوفد الذي يضم جنسيات من دول أميركا ولبنان وفلسطين وقطر ونيجيريا والصومال والسودان والمغرب واليمن والجزائر، لإطلاعهم على التجربة الشبابية في الأردن، من خلال مركز العارضة والنشاطات التي يقيمها، إضافة إلى اطلاع الوفد على الأماكن السياحية والتاريخية في مدينة السلط.
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