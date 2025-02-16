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معهد الدوحة للدراسات يطلع على التجربة الأردنية في العمل الاجتماعي

وزارة الشباب
وزارة الشباب
الأحد، 16-02-2025 02:40 م

الوكيل الإخباري-   اطلع وفد من معهد الدوحة للدراسات على الخدمات المقدمة في مركز شابات وشباب العارضة النموذجي، ضمن زيارة الوفد للمملكة لمعاينة قصص النجاح في المراكز الشبابية ودور وزارة الشباب في دعمها، والمستمرة حتى 26 شباط الحالي.

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وبينت مديرة شباب البلقاء الدكتورة خديجة أبو حمور، أن هناك شراكة مع وزارة الشباب والجامعة الأردنية في العديد من البرامج والأنشطة، حيث تم استضافة الوفد الذي يضم جنسيات من دول أميركا ولبنان وفلسطين وقطر ونيجيريا والصومال والسودان والمغرب واليمن والجزائر، لإطلاعهم على التجربة الشبابية في الأردن، من خلال مركز العارضة والنشاطات التي يقيمها، إضافة إلى اطلاع الوفد على الأماكن السياحية والتاريخية في مدينة السلط.

 
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