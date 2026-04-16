معهد تدريب مهني المشارع يحتفل بيوم العلم الأردني

الوكيل الإخباري-    احتفل معهد تدريب مهني المشارع بلواء الأغوار الشمالية، بيوم العلم الأردني، بمشاركة من المتدربين وكوادر المعهد في أجواء وطنية عكست الاعتزاز بهذه المناسبة.

واكتست ساحات المعهد بالأعلام الأردنية، وتزينت مرافقه بعبارات وطنية، فيما عبّر المشاركون عن فخرهم بهذه المناسبة من خلال مشاركتهم في أنشطة جسدت روح الانتماء والعمل الجماعي.


وقال مدير المعهد خالد المراشدة، إن الاحتفال بيوم العلم الأردني يأتي في إطار حرص المعهد على ترسيخ القيم الوطنية لدى المتدربين، وتعزيز بيئة تدريبية متكاملة تجمع بين تنمية المهارات وبناء روح المسؤولية والانتماء.

 
 


