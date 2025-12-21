معهد تدريب مهني المفرق يستقطب 509 متدربين منذ بداية العام

وقال الخزاعلة، إن مؤسسة التدريب المهني تسهم في إعداد وتأهيل الشباب والشابات لدخول سوق العمل من خلال معاهدها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة، مشيرًا إلى أن معهد تدريب مهني المفرق يعد من أبرز هذه المعاهد التي شهدت إقبالًا كبيرًا خلال العام الحالي.
وأضاف أن الملتحقين بالمعهد هذا العام توزعوا على أكثر من 21 تخصصًا ضمن مستويات المهني والماهر ومحدود المهارة، حيث يتلقون تدريبهم في 14 مشغلاً فنيًا وتقنيًا مجهزًا بشكل جيد.
وأوضح أن عدد خريجي المعهد بلغ 322 في مختلف التخصصات، مشيرًا إلى أنه تتم متابعة الخريجين من خلال ضابط ارتباط تشغيل الخريجين، بهدف تشبيكهم بفرص العمل المتاحة في المحافظة.
وبيّن خزاعلة أنه جرى استحداث وتجهيز مشغل "حاضنة أطفال"، حيث تم استقبال المتدربات فيه لمواكبة احتياجات سوق العمل، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا العمل على استحداث وتجهيز مشغل زراعي متقدم لتوفير التدريب على أحدث التقنيات الزراعية، إضافة إلى تعزيز وتجهيز المشاغل القائمة بما يواكب التطورات والتحديثات في تجهيزات سوق العمل.
