الأحد 2025-12-21 09:33 م

معهد تدريب مهني المفرق يستقطب 509 متدربين منذ بداية العام

معهد تدريب مهني المفرق يستقطب 509 متدربين منذ بداية العام
معهد تدريب مهني المفرق يستقطب 509 متدربين منذ بداية العام
الأحد، 21-12-2025 09:13 م
الوكيل الإخباري-   سجل معهد تدريب مهني المفرق إقبالًا كبيرًا من الشباب والشابات للانخراط فيه، إذ بلغ عدد المسجلين منذ بداية العام الحالي 509 متدربين ومتدربة، وفقًا لمدير المعهد المهندس عادل خزاعلة.اضافة اعلان


وقال الخزاعلة، إن مؤسسة التدريب المهني تسهم في إعداد وتأهيل الشباب والشابات لدخول سوق العمل من خلال معاهدها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة، مشيرًا إلى أن معهد تدريب مهني المفرق يعد من أبرز هذه المعاهد التي شهدت إقبالًا كبيرًا خلال العام الحالي.

وأضاف أن الملتحقين بالمعهد هذا العام توزعوا على أكثر من 21 تخصصًا ضمن مستويات المهني والماهر ومحدود المهارة، حيث يتلقون تدريبهم في 14 مشغلاً فنيًا وتقنيًا مجهزًا بشكل جيد.

وأوضح أن عدد خريجي المعهد بلغ 322 في مختلف التخصصات، مشيرًا إلى أنه تتم متابعة الخريجين من خلال ضابط ارتباط تشغيل الخريجين، بهدف تشبيكهم بفرص العمل المتاحة في المحافظة.

وبيّن خزاعلة أنه جرى استحداث وتجهيز مشغل "حاضنة أطفال"، حيث تم استقبال المتدربات فيه لمواكبة احتياجات سوق العمل، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا العمل على استحداث وتجهيز مشغل زراعي متقدم لتوفير التدريب على أحدث التقنيات الزراعية، إضافة إلى تعزيز وتجهيز المشاغل القائمة بما يواكب التطورات والتحديثات في تجهيزات سوق العمل.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية صدور القانون المعدل لقانون الجريدة الرسمية

البيت الأبيض: احتجاز ناقلة نفط قرب فنزويلا لن يرفع الأسعار

عربي ودولي البيت الأبيض: احتجاز ناقلة نفط قرب فنزويلا لن يرفع الأسعار

ب

أخبار محلية استطلاع: نسب تأييد مرتفعة بين مواطني إقليم الوسط لمشروع مدينة عمرة

معهد تدريب مهني المفرق يستقطب 509 متدربين منذ بداية العام

أخبار محلية معهد تدريب مهني المفرق يستقطب 509 متدربين منذ بداية العام

ب

عربي ودولي بلومبرغ: الولايات المتحدة تعترض ناقلة نفط ثالثة قبالة سواحل فنزويلا

لجنة مشتركة في الأعيان تبحث تحديث منظومة التعليم العالي

أخبار محلية لجنة مشتركة في الأعيان تبحث تحديث منظومة التعليم العالي

G

اقتصاد محلي مؤشر بورصة عمان يسجل ارتفاعا تاريخيا بوصوله للنقطة 3506

إعلان هام من الجمارك للمواطنين والتجار

أخبار محلية إعلان هام من الجمارك للمواطنين والتجار



 






الأكثر مشاهدة