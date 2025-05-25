مغادرة البعثة الإعلامية المرافقة لوزارة الأوقاف لتغطية موسم الحج

الوكيل الإخباري- غادرت صباح اليوم الأحد، البعثة الإعلامية المرافقة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لتغطية موسم الحج، من أمام مبنى الوزارة. وتضم البعثة مؤسسات إعلامية مختلفة بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارة ودائرة الإفتاء.

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وبحسب تصريح من الوزارة، ستغادر يوم الاثنين بعثة إعلامية إضافية لتغطية فعاليات الموسم.