مغادرة البعثة الإعلامية المرافقة لوزارة الأوقاف لتغطية موسم الحج

وبحسب تصريح من الوزارة، ستغادر يوم الاثنين بعثة إعلامية إضافية لتغطية فعاليات الموسم.
وفي سياق متصل، رعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، السبت، حفل وداع قافلة الحجاج الأردنيين المتوجهة إلى الديار المقدسة، من مدينة حجاج الجيزة جنوبي العاصمة، بحضور عدد من المسؤولين والمشاركين.
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