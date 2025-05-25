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مغادرة البعثة الإعلامية المرافقة لوزارة الأوقاف لتغطية موسم الحج

مغادرة البعثة الإعلامية المرافقة لوزارة الأوقاف لتغطية موسم الحج
مغادرة البعثة الإعلامية المرافقة لوزارة الأوقاف لتغطية موسم الحج
 
الأحد، 25-05-2025 12:02 م

الوكيل الإخباري-    غادرت صباح اليوم الأحد، البعثة الإعلامية المرافقة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لتغطية موسم الحج، من أمام مبنى الوزارة. وتضم البعثة مؤسسات إعلامية مختلفة بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارة ودائرة الإفتاء.

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وبحسب تصريح من الوزارة، ستغادر يوم الاثنين بعثة إعلامية إضافية لتغطية فعاليات الموسم.


وفي سياق متصل، رعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، السبت، حفل وداع قافلة الحجاج الأردنيين المتوجهة إلى الديار المقدسة، من مدينة حجاج الجيزة جنوبي العاصمة، بحضور عدد من المسؤولين والمشاركين.

 
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