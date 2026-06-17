الأربعاء 2026-06-17 06:22 ص

مفاجأة في تشكيلة النشامى الأساسية للقاء النمسا

مفاجأة في تشكيلة النشامى الأساسية للقاء النمسا
مفاجأة في تشكيلة النشامى الأساسية للقاء النمسا
 
الأربعاء، 17-06-2026 06:11 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني الأردني لكرة القدم التشكيلة الرسمية للنشامى لمواجهة المنتخب النمساوي، في افتتاح مشوار الفريق ضمن منافسات كأس العالم 2026، حيث شهدت التشكيلة مفاجأة بارزة تمثلت بغياب اللاعب محمود مرضي عن التشكيلة الأساسية.اضافة اعلان


وجاءت تشكيلة المنتخب الوطني على النحو التالي:

حراسة المرمى:

يزيد أبو ليلى.

خط الدفاع:

عبدالله نصيب، يزن العرب، محمد أبو النادي.

خط الوسط:

نزار الرشدان، نور الروابدة، إحسان حداد، مهند أبو طه.

خط الهجوم:

علي علوان، موسى التعمري، عودة الفاخوري.

وأثار استبعاد محمود مرضي من التشكيلة الأساسية تساؤلات الجماهير الأردنية، خاصة أن اللاعب يعد من أبرز العناصر التي ساهمت في الإنجازات الأخيرة للمنتخب الوطني، وقدم مستويات مميزة خلال مشاركات النشامى في كأس أمم آسيا وكأس العرب، إلى جانب دوره المؤثر في مشوار التأهل التاريخي إلى نهائيات كأس العالم.

ويبدو أن الجهاز الفني فضّل إجراء بعض التعديلات الفنية على التشكيلة الأساسية في مواجهة النمسا، سعياً لتحقيق أفضل بداية ممكنة في الظهور المونديالي الأول للمنتخب الأردني.

وتتطلع الجماهير الأردنية إلى ظهور مشرف للنشامى في هذا الاستحقاق التاريخي، مع آمال كبيرة بتحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب النمساوي وبدء مشوار كأس العالم بصورة قوية.

بالتوفيق للنشامى في كتابة صفحة جديدة من تاريخ الكرة الأردنية.
 
 


gnews

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