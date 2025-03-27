مفتي المملكة يدعو لتحري هلال شهر شوال مساء السبت

وأوضح الحسنات أن مديريات الإفتاء في جميع المحافظات ستفتح أبوابها لاستقبال الشهادات برؤية الهلال، فيما سيتم التحري الرئيسي في باحة مسجد المغفور له الملك الحسين بن طلال في منطقة دابوق.
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