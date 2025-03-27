مفتي المملكة يدعو لتحري هلال شهر شوال مساء السبت

الوكيل الإخباري- دعا سماحة مفتي عام المملكة، الدكتور أحمد الحسنات، المواطنين والمقيمين إلى تحري رؤية هلال شهر شوال للعام الهجري 1446، مساء السبت المقبل.

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