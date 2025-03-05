مقترحات لحلول مرورية لحل أزمة دوار الثقافة في إربد

11:02 م

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الوكيل الإخباري- أوصت لجنة السلامة المرورية بمحافظة إربد، برئاسة محافظ إربد رضوان العتوم، بعدد من الحلول المرورية لحل أزمة السير في محيط منطقة دوار الثقافة الذي يعد من أكثر المناطق حيوية في المدينة. اضافة اعلان





وقامت اللجنة الأربعاء، بجولة ميدانية في محيط منطقة دوار الثقافة، بحضور محافظ إربد، ونائب المحافظ حمدان السرحان ورئيس بلدية بني عبيد جمال أبو عبيد، ومدير مديرية أشغال إربد معن الربضي، ومديرة مديرية هيئة تنظيم النقل العام رولا العمري، بالإضافة إلى إدارة السير والمعهد المروري.



وقال محافظ إربد، إن الجولة هدفت إلى دراسة الأزمة المرورية التي يعاني منها المواطنون في المنطقة وتسهيل حركة المركبات والمشاة، حيث جرى طرح مجموعة من الاقتراحات لتفادي الأزمات المرورية خاصة خلال ساعات الذروة، كان من بينها، تصغير صحن الدوار وعمل مسرب تخزين للجزيرة الوسطية في شارع البتراء باتجاه دوار الثقافة مما يسهل فتحات الدوران بالاتجاهين.



وأكد العتوم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحلات التجارية المخالفة والمعتدية على الطريق العام في مناطق المحافظة كافة؛ لضمان سلامة وأمان وانسيابية حركة المرور في المنطقة.