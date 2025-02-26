مقترح لإنشاء مركز تدريب بريدي دولي بإشراف "تنظيم الاتصالات"

الوكيل الإخباري- شارك نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور نائل العدوان، في اجتماعات مجلس الاستثمار البريدي لاتحاد البريد العالمي التي عقدت أخيرا في مدينة بيرن السويسرية.

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وبحسب بيان للهيئة اليوم الأربعاء، التقى العدوان خلال الاجتماعات بالمدير العام لاتحاد البريد العالمي، ماساهيكو ميتوكي، وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الهيئة والاتحاد، من ضمنها مقترح مقدم من الهيئة يتضمن إنشاء مركز تدريب بريدي دولي في الأردن بالتنسيق مع اتحاد البريد العالمي وبإشراف الهيئة، بحيث يكون متخصصا في تقديم المعارف والخبرات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.