الإثنين 2026-03-16 06:48 م

مكاتب استقدام العاملين في المنازل: لا رحلات تسفير عاملات حاليا في ظل الأوضاع بالمنطقة

الإثنين، 16-03-2026 06:34 م

الوكيل الإخباري- كشف نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين طارق النوتي أنه لا تتوفر في الوقت الحالي رحلات تسفير عاملات في ظل التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط حيث لا تزال حركة الطيران عبر مطار الملكة علياء الدولي محدودة.

وقال النوتي في كتاب رسمي صادر عن النقابة، واطلع عليه "الوكيل الإخباري"، إنه لا تتوفر حاليا رحلات لتسفير العاملات أو استقبالهن إلا من خلال شركة الطيران الملكية الأردنية، وليس إلى جميع الدول.

وأضاف أن سعر تذكرة السفر يبلغ تقريباً (750) ديناراً ذهاباً فقط، داعيا لإبلاغ أصحاب العمل أنه لا تتوفر رحلات تسفير عاملات نظراً للظروف الراهنة التي يشهدها العالم، وحتى عودة حركة الطيران إلى طبيعتها.

أخبار محلية مكاتب استقدام العاملين في المنازل: لا رحلات تسفير عاملات حاليا في ظل الأوضاع بالمنطقة

