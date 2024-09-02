مكافحة الأوبئة :نتتبع مخالطي مصاب جدري القردة ومصدر العدوى

وقال البلبيسي، إن جدري القردة يكون معديا فقط عند ظهور التقرحات الجلدية.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل حالة إصابة بجدري القردة لشخص غير أردني مقيم في الأردن.
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