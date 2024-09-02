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مكافحة الأوبئة :نتتبع مخالطي مصاب جدري القردة ومصدر العدوى

مستشفى
مستشفى
الإثنين، 02-09-2024 09:37 م
الوكيل الإخباري-   أكد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية عادل البلبيسي، الاثنين، بدء تتبع المخالطين للشخص الذي ثبتت إصابته بجدري القردة وتقصي مصدر العدوى.اضافة اعلان


وقال البلبيسي، إن جدري القردة يكون معديا فقط عند ظهور التقرحات الجلدية.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل حالة إصابة بجدري القردة لشخص غير أردني مقيم في الأردن.
 
gnews

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