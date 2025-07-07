مكافحة المخدرات تحبط تهريب 150 ألف حبة مخدرة عبر حدود جابر

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات وبالتنسيق مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنيّة في معبر حدود جابر أحبطوا تهريب 150 ألف حبة مخدرة وألقوا القبض على المتورط الرئيس في القضية.

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