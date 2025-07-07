مكافحة المخدرات تحبط تهريب 150 ألف حبة مخدرة عبر حدود جابر

وفي التفاصيل: وردت معلومات حول قيام أحد الأشخاص داخل المملكة بالتواصل مع أشخاص في دولة مجاورة من أجل إدخال كمّية كبيرة من الحبوب المخدرة بواسطة إحدى مركبات الشحن، حيث شُكّل فريق تحقيق من الإدارة لمتابعة تلك المعلومات، وتمكّن فريق التحقيق من تحديد كافة تفاصيل عملية التهريب وموعد وصول مركبة الشحن التي جرى ضبطها فور دخولها للأراضي الأردنية، وبتفتيشها ضُبطت 150 حبة مخدرة أُخفيت بمخابئ سرّية في المركبة، وبالوقت ذاته تمت مداهمة المتورط الرئيس في القضية وإلقاء القبض عليه .
وفي محافظة الزرقاء وبعد جمع المعلومات حول أحد تجّار مادة الحشيش المخدرة ومروجيها، بوصفه أحد المروجين الرئيسين لتلك المادّة في محافظات الوسط ، جرى تحديد موقعه والتأكد من حيازته لكمّيات كبيرة من مادّة الحشيش وجرت مداهمته وإلقاء القبض عليه وضبط بحوزته 29 كف حشيش .
وأكّد الناطق الإعلامي أنّ كوادر الإدارة وبالتنسيق مع مديرية شرطة جنوب عمان نفّذوا حملة أمنيّة على الأشخاص المشبوهين والتّجّار والمطلوبين بقضايا المخدرات في مناطق جنوب العاصمة، أُلقي القبض خلال الحملة على خمسة منهم وضُبط بحوزة عدد منهم كمّيّات متفرّقة من المواد المخدّرة.
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