الإثنين 2025-07-07 09:07 م
 

مكافحة المخدرات تحبط تهريب 150 ألف حبة مخدرة عبر حدود جابر

مخدرات
مخدرات
 
الإثنين، 07-07-2025 08:57 م

الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات وبالتنسيق مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنيّة في معبر حدود جابر أحبطوا تهريب 150 ألف حبة مخدرة وألقوا القبض على المتورط الرئيس في القضية.

اضافة اعلان


 وفي التفاصيل: وردت معلومات حول قيام أحد الأشخاص داخل المملكة بالتواصل مع أشخاص في دولة مجاورة من أجل إدخال كمّية كبيرة من الحبوب المخدرة بواسطة إحدى مركبات الشحن، حيث شُكّل فريق تحقيق من الإدارة لمتابعة تلك المعلومات، وتمكّن فريق التحقيق من تحديد كافة تفاصيل عملية التهريب وموعد وصول مركبة الشحن التي جرى ضبطها فور دخولها للأراضي الأردنية، وبتفتيشها ضُبطت 150 حبة مخدرة أُخفيت بمخابئ سرّية في المركبة، وبالوقت ذاته تمت مداهمة المتورط الرئيس في القضية وإلقاء القبض عليه .

وفي محافظة الزرقاء وبعد جمع المعلومات حول أحد تجّار مادة الحشيش المخدرة ومروجيها، بوصفه أحد المروجين الرئيسين لتلك المادّة في محافظات الوسط ، جرى تحديد موقعه والتأكد من حيازته لكمّيات كبيرة من مادّة الحشيش وجرت مداهمته وإلقاء القبض عليه وضبط بحوزته 29 كف حشيش .

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ كوادر الإدارة وبالتنسيق مع مديرية شرطة جنوب عمان نفّذوا حملة أمنيّة على الأشخاص المشبوهين والتّجّار والمطلوبين بقضايا المخدرات في مناطق جنوب العاصمة، أُلقي القبض خلال الحملة على خمسة منهم وضُبط بحوزة عدد منهم كمّيّات متفرّقة من المواد المخدّرة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

شعار مؤسسة ولي العهد

أخبار محلية مؤسسة ولي العهد تنظم حوارية في الزرقاء بعنوان: "الفرص الشبابية"

مخدرات

أخبار محلية مكافحة المخدرات تحبط تهريب 150 ألف حبة مخدرة عبر حدود جابر

ترامب

فلسطين البيت الأبيض: أولوية ترامب إنهاء حرب غزة

علم الولايات المتحدة

عربي ودولي الولايات المتحدة تلغي تصنيف جبهة النصرة منظمة إرهابية أجنبية

اربد

أخبار محلية ندوة في إربد بعنوان يداً بيد من المخدرات نحمي أجيال الغد

الرفض الإسرائيلي لإدخال لمساعدات لغزة بحرية يعوق محادثات الهدنة

فلسطين الرفض الإسرائيلي لإدخال لمساعدات لغزة بحرية يعوق محادثات الهدنة

y.m

فلسطين ارتفاع عدد الشهداء بغزة منذ الفجر إلى 42

وزير الداخلية يلتقي نظيره النمساوي في فيينا

أخبار محلية وزير الداخلية يلتقي نظيره النمساوي في فيينا



 
 





الأكثر مشاهدة