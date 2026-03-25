مكافحة المخدرات تطيح بـ23 متورطًا في قضايا مخدرات

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه نُفذت خلال الأيّام الماضية سلسلة واسعة من الحملات الأمنيّة والمداهمات النوعية على عدد من تجّار المواد المخدرة ومروجيها ومهربيها في مختلف مناطق المملكة، من خلال الجهود اليومية لإدارة مكافحة المخدرات ومحاربتها لأشكال التعامل مع المواد المخدرة كافّة.





وأكّد الناطق الإعلامي أنّه تم التعامل مع 13 قضية وحملة أمنيّة، أُلقي القبض خلالها على 23 شخصًا، وضُبطت خلالها كمّيات كبيرة من المواد المخدرة.



وفي أبرز تلك القضايا فقد كانت ضمن اختصاص البادية الوسطى - قضاء الأزرق- حيث أُلقي القبض على شخصين من مهربي المواد المخدرة بعد التأكّد من حيازتهما لكمية كبيرة من الحبوب المخدرة، وبالتحقيق معهما اعترفا بإخفاء 100 ألف حبّة مخدرة في منطقة صحراوية خالية من السكان، وأنّه بدلالتهما جرى التوجّه إلى المكان وضبط المواد المخدرة هناك.



وفي محافظة المفرق، وبعد مراقبة وجمع المعلومات عن أحد الأشخاص المشتبه بتورطه بالتعامل مع عصابات إقليمية لتهريب المخدرات، والتأكد من نشاطاته الجرمية وحيازته للمواد المخدرة واستخدامه مزرعة في محافظة المفرق لتخزين وبيع تلك المواد، فقد جرت مداهمته وإلقاء القبض عليه، وضُبط بحوزته 3 كيلوغرامات من مادّة الكريستال المخدرة و90 كف حشيش و3000 حبّة مخدرة.



كما وتمت في محافظة المفرق متابعة ثلاثة أشخاص من المشبوهين بقضايا التهريب والترويج بالمواد المخدرة، حيث أُلقي القبض عليهم وضُبط بحوزتهم 78 ألف حبّة مخدرة.



وفي مركز حدود العمري، أحبطت كوادر مكافحة المخدرات، وبالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنيّة والجمارك الأردنية، محاولة شخصين تهريب 20 ألف حبّة مخدرة أخفياها داخل إحدى حقائب السفر.



وفي محافظة البلقاء، دوهم مروج للمواد المخدرة وأُلقي القبض عليه بعد أن أبدى مقاومة شديدة للقوة وأطلق النار باتجاهها، وتم ضبطه والتعامل معه دون إصابات تُذكر، وضُبط بحوزته السلاح الناري الذي استخدمه وكمّية من المواد المخدرة.



كما وتم في محافظة العقبة ضبط مروج وبحوزته 3 كفوف حشيش، فيما أُلقي القبض على مروجَين اثنين في لواء الرمثا، وضُبط بحوزتهما 3000 حبّة مخدرة وكفّان حشيش.



هذا ونُفذت شرق العاصمة حملة أمنيّة على تجّار المواد المخدرة ومروجيها، أُلقي القبض خلالها على 6 منهم، وضُبط بحوزة أحدهم 20 كف حشيش و1000 حبّة مخدرة وأسلحة نارية.



وفي جنوب العاصمة، تم التعامل مع 5 قضايا ضمن مناطق جنوب عمّان؛ أُلقي القبض في القضية الأولى على تاجر للمخدرات وضُبط بحوزته 8000 حبّة مخدرة، وضُبط في القضية الثانية مروج للمخدرات وبحوزته نصف كيلوغرام من مادة الكريستال وكمّية من الحبوب المخدرة، أما في القضية الثالثة فضُبط 2 كيلوغرام من مادة الماريجوانا المخدرة.



وفي القضية الرابعة، فقد دوهم مروج للمخدرات وأُلقي القبض عليه وضُبط بحوزته نصف كيلوغرام من مادة الكريستال، وفي آخر القضايا ضُبطت 5 كفوف حشيش بحوزة أحد الأشخاص بعد القبض عليه.





