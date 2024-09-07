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ملتقى أردني يبحث تاثير الظروف الجيوسياسية على نحالي الأردن

من المصدر
من المصدر
السبت، 07-09-2024 04:04 م

الوكيل الإخباري-    افتتحت أمس الجمعة، فعاليات الملتقى الأول للنحالة في الأردن الذي تنظمه نقابة النحالين الأردنيين بالتعاون مع نقابة المهندسين الزراعيين، ضمن أعمال معرض بترا للثروة الحيوانية.

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وأشار الأمين التنفيذي لاتحاد مؤسسات البحوث الزراعية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا (أرينينا)، الدكتور رضا الخوالدة، خلال الملتقى إلى جهود نقابتي المهندسين الزراعيين والنحالين لإنجاح الملتقى، الذي يخدم واحد من أكثر القطاعات الزراعية حيوية لما يمثله قطاع النحل من أهمية سواء لدى المستهلكين، حيث يوفر القطاع مشاريع إنتاجية منزلية تدر دخلا مناسبا للعديد من الأسر.


وثمن نقيب المهندسين الزراعيين المهندس علي أبو نقطة دور نقابة النحالين للنهوض بقطاع تربية النحل من خلال التغلب على التحديات التي تواجه القطاع، وإيصال المعلومات الصحيحة والممارسات اللازمة للمستهلكين والنحالين على حد سواء.


وأوضح نقيب النحالين، الدكتور محمد الفقير الربابعة، أن النقابة بصدد تنظيم مؤتمر إقليمي للمهتمين بقطاع النحل، مؤكدًا أهمية مثل هذه المؤتمرات في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المختصين في قطاع النحل على مستوى المنطقة.
وأكد رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى الدكتور فراس الزيود من جامعة مؤتة، أهمية الملتقى في تطوير قطاع صناعة النحل بالأردن، في ظل التغير المناخي العالمي والظروف الجيوسياسية التي تعيشها المنطقة، مضيفا أن الملتقى يستضيف 17 متحدثا من 5 دول عربية.

 
gnews

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