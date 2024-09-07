ملتقى أردني يبحث تاثير الظروف الجيوسياسية على نحالي الأردن

الوكيل الإخباري- افتتحت أمس الجمعة، فعاليات الملتقى الأول للنحالة في الأردن الذي تنظمه نقابة النحالين الأردنيين بالتعاون مع نقابة المهندسين الزراعيين، ضمن أعمال معرض بترا للثروة الحيوانية.

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وأشار الأمين التنفيذي لاتحاد مؤسسات البحوث الزراعية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا (أرينينا)، الدكتور رضا الخوالدة، خلال الملتقى إلى جهود نقابتي المهندسين الزراعيين والنحالين لإنجاح الملتقى، الذي يخدم واحد من أكثر القطاعات الزراعية حيوية لما يمثله قطاع النحل من أهمية سواء لدى المستهلكين، حيث يوفر القطاع مشاريع إنتاجية منزلية تدر دخلا مناسبا للعديد من الأسر.



وثمن نقيب المهندسين الزراعيين المهندس علي أبو نقطة دور نقابة النحالين للنهوض بقطاع تربية النحل من خلال التغلب على التحديات التي تواجه القطاع، وإيصال المعلومات الصحيحة والممارسات اللازمة للمستهلكين والنحالين على حد سواء.