ملتقى السلامة الدوائية يكرم "برنامج حكيم "

وقالت شركة الحوسبة الصحية "برنامج حكيم" في بيان اليوم الثلاثاء، إن الشركة شاركت في فعاليات الملتقى الذي أقيم تحت رعاية مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، وبمشاركة أكثر من 250 شخصا من مختلف المؤسسات الصحية والأكاديمية، إضافة إلى العديد من شركات الأدوية والمستودعات.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية المهندس عمر إبراهيم عايش، أن مشاركة الشركة في ملتقى السلامة الدوائية تأتي من إيمانها العميق بأهمية التكنولوجيا والابتكار في إحداث نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية، مشددا على حرص"الحوسبة الصحية" من خلال برنامج حكيم على تطبيق أحدث الحلول التقنية التي تضمن سلامة المرضى وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
وخلال جلسات الملتقى، عرض مدير برنامج الصيدلة في شركة الحوسبة الصحية الدكتور سلمان سلطان، في جلسة نقاشية كيفية استخدام التكنولوجيا للحد من الأخطاء الطبية وتحسين جودة الخدمات الصحية في جلسة بعنوان : "الابتكار والتكنولوجيا في السلامة الدوائية".
كما شاركت أخصائية برنامج الصيدلة في الشركة الدكتورة هدى إبراهيم، وأكدت أهمية ملصقات الأدوية الإلكترونية ودورها الأساسي في تعزيز السلامة الدوائية، مشيرة إلى الأثر الإيجابي الكبير الذي تحدثه هذه التقنية على صحة المرضى وتفادي حدوث الأخطاء في صرف الأدوية.
كما قدمت خبيرة العام والمعرفة في الشركة شيرين العزب، تعريفا شاملا حول "مكتبة الأردن الطبية إلكترونية – علم"، إضافة إلى شرح تفصيلي حول كيفية استخدام مصادر المكتبة من قبل الصيادلة، ودورها الحيوي في دعم اتخاذ القرار السريري والمساهمة في الحد من الأخطاء الدوائية.
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