مليون و 185 ألف دينار الدفعة الثالثة لقروض اسكان موظفي الأمانة

وقال مدير الصندوق محمد حيان الحمصي أن الدفعة رقم 68 شملت 90 مشتركاً جرى توزيعها وفق شرائح الاشتراك المعتمدة وبما يتوافق مع سياسة الصندوق والأنظمة المعمول بها
واضاف انه تم خلال الجلسة استعراض ملخص مالي عن وضع الصندوق من حيث الموجودات النقدية واستمراريته في تقديم الخدمات للمشتركين بما يضمن تلبية التزامات الصندوق تجاههم
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