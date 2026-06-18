الخميس 2026-06-18 09:54 ص

مليون و 185 ألف دينار الدفعة الثالثة لقروض اسكان موظفي الأمانة

أمانة عمان
أمانة عمان الكبرى
 
الخميس، 18-06-2026 09:25 ص
الوكيل الإخباري-   أقرت لجنة ادارة صندوق اسكان موظفي أمانة عمان خلال اجتماعها الذي عقد برئاسة مدير مدينة عمان المهندس نبيل الجريري صرف الدفعة الثالثة لعام 2026 لمستحقي القروض بقيمة مليون و185 ألف ديناراضافة اعلان


وقال مدير الصندوق محمد حيان الحمصي أن الدفعة رقم 68 شملت 90 مشتركاً جرى توزيعها وفق شرائح الاشتراك المعتمدة وبما يتوافق مع سياسة الصندوق والأنظمة المعمول بها

واضاف انه تم خلال الجلسة استعراض ملخص مالي عن وضع الصندوق من حيث الموجودات النقدية واستمراريته في تقديم الخدمات للمشتركين بما يضمن تلبية التزامات الصندوق تجاههم
 
 


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