مليون و75 ألف دينار لمشاريع تطوير الطرق في معان

الوكيل الإخباري- نفذت مديرية أشغال محافظة معان حزمة مشاريع لتطوير الطرق في مختلف مناطق المحافظة، ضمن مخصصات مجلس المحافظة (اللامركزية) لعام 2026، بكلفة إجمالية بلغت مليونا و 75 ألف دينار، وبنسبة إنجاز وصلت إلى 90 بالمئة.

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وقال مدير أشغال محافظة معان، المهندس عمران البدور إن المشاريع شملت إنشاء وتوسعة وإعادة تأهيل عدد من الطرق في مختلف مناطق المحافظة، بهدف تحسين البنية التحتية، ورفع مستوى السلامة المرورية، وتسهيل حركة المواطنين.



وأضاف، إن المديرية أنجزت معظم مشاريع الطرق المدرجة ضمن خطتها السنوية للعام الحالي، فيما يتواصل العمل على مشروعين تمهيداً لاستكمالهما خلال الفترة المقبلة.



وأشار إلى أن عدد المشاريع المنفذة هذا العام بلغ 8 مشاريع في مجال الطرق، تضمنت إعادة إنشاء طريق مثلث بير خداد باتجاه لواء الشوبك بكلفة 200 ألف دينار، وإنجاز مشروع طريق الجامعة باتجاه أذرح بقيمة 200 ألف دينار شمل تأهيل الجزيرة الوسطية، وتنفيذ أعمال الإنارة والسلامة المرورية، وتحويل الطريق إلى اتجاهين مفصولين بجزيرة وسطية وبمسربين في كل اتجاه.



وبين البدور أن الأعمال شملت كذلك تنفيذ صيانة وإعادة تأهيل طرق زراعية في لواء الشوبك رصد لها 75 ألف دينار، وإنشاء عبّارة صندوقية على طريق أوهيدة بكلفة 75 ألف دينار، لتعزيز السلامة العامة وتحسين تصريف مياه الأمطار، إضافة إلى تنفيذ مشروع إنارة طريق المدورة بقيمة 90 ألف دينار، وإنارة طريق الهاشمية باتجاه الحسينية بكلفة 50 ألف دينار.



ولفت إلى الانتهاء من مشروع الطريق الزراعي في منطقة بير أبو الرعة الذي بلغت كلفته 35 ألف دينار، فيما يتواصل العمل في مشروع الطريق التنموي الممتد بطول 3 كيلومترات وبمسربين، بكلفة 350 ألف دينار، ومن المتوقع إنجازه مطلع أيلول المقبل.