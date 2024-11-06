ممرضون وأطباء وقابلات فَقدوا وظائفهم (أسماء)

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء عن فقدان عدد من الموظفين لوظائفهم، وذلك نظرًا لتغيبهم عن العمل لمدة عشرة أيام متصلة أو متقطعة.



وقررت الوزارة اعتبار كل منهم فاقدًا لوظيفته اعتبارًا من التاريخ المرفق بجانب كل اسم أدناه :

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