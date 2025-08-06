مناصب شاغرة بعد التعديل الوزاري على حكومة حسان

ومن بين المناصب التي أصبحت شاغرة:
مقعد في مجلس الأعيان، عقب تعيين معالي الدكتورة بدرية البلبيسي وزيرة دولة لتطوير القطاع العام .
منصب أمين عام رئاسة الوزراء، بعد أن أُسندت حقيبة وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء لمعالي السيد عبداللطيف أحمد سليمان النجداوي.
منصب مفوض في الهيئة المستقلة للانتخاب، الذي شغر بعد تعيين معالي الدكتور رائد سامي عفاش العدوان وزيراً للشباب.
منصب مدير الدائرة الاقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي، بعد تولي معالي الدكتور طارق علي إبراهيم أبو غزالة حقيبة وزارة الاستثمار.
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