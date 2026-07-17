منتخب الشباب لكرة القدم يخسر أمام نظيره الأوزبكي وديًا

ويتجدد اللقاء الودي بين المنتخبين يوم الاثنين المقبل على ملعب الأمير الحسين في مدينة السلط.
وتضم قائمة المنتخب الذي يدربه إبراهيم حلمي 24 لاعبًا هم: محمد اللطايفة، محمد الشلول، قصي الحلاحلة، عمر الخطيب، إياد العماوي، ناصر الدجاني، محمود الطميزي، قيس الشواشرة، ياسر الحمبوز، محمد ابو رمح، عهد الشحادات، سعود أبو زيد، مالك البستنجي، علي النعيمي، أديب رمضان، خزرج القاسم، قصي عامر، حسين الذيابات، محمد البيطار، أسامة الجوهري، عاصم أبو عياش، محمد هندومة، مهند مصطفى، محمد أبو الغنم.
ويشارك المنتخب الوطني تحت سن 20 بالتصفيات الآسيوية لحساب المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات طاجيكستان، البحرين، وأفغانستان، والتي تقام خلال الفترة من 31 آب وحتى 6 أيلول، بنظام التجمع في البحرين.
وحسب نظام البطولة، تشهد التصفيات مشاركة
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة اليمنية ترحب باستئناف الرحلات الجوية بين مطاري صنعاء وعمّان
-
انطلاق منافسات بطولة المملكة للأشبال والزهرات في التايكواندو
-
إقبال لافت على فعاليات "صيف الأردن" في ساحة الثورة بالعقبة
-
وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره السعودي
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي المعايعة وعكروش
-
بلدية الرمثا تبحث التعاون مع الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه
-
الخارجية: الملكية الأردنية تسيّر رحلات منتظمة بين عمّان وصنعاء
-
وزير الاستثمار: تعديلات أسس منح الجنسية والإقامة عبر الاستثمار تدعم التنمية في المحافظات