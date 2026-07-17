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منتخب الشباب لكرة القدم يخسر أمام نظيره الأوزبكي وديًا

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أرشيفية
 
الجمعة، 17-07-2026 08:22 م

الوكيل الإخباري- خسر المنتخب الوطني للشباب تحت سن 20 لكرة القدم، أمام نظيره الأوزبكي بنتيجة 1-2 ، في المباراة الودية التي جرت اليوم على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة.

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ويتجدد اللقاء الودي بين المنتخبين يوم الاثنين المقبل على ملعب الأمير الحسين في مدينة السلط.


وتضم قائمة المنتخب الذي يدربه إبراهيم حلمي 24 لاعبًا هم: محمد اللطايفة، محمد الشلول، قصي الحلاحلة، عمر الخطيب، إياد العماوي، ناصر الدجاني، محمود الطميزي، قيس الشواشرة، ياسر الحمبوز، محمد ابو رمح، عهد الشحادات، سعود أبو زيد، مالك البستنجي، علي النعيمي، أديب رمضان، خزرج القاسم، قصي عامر، حسين الذيابات، محمد البيطار، أسامة الجوهري، عاصم أبو عياش، محمد هندومة، مهند مصطفى، محمد أبو الغنم.


ويشارك المنتخب الوطني تحت سن 20 بالتصفيات الآسيوية لحساب المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات طاجيكستان، البحرين، وأفغانستان، والتي تقام خلال الفترة من 31 آب وحتى 6 أيلول، بنظام التجمع في البحرين.


وحسب نظام البطولة، تشهد التصفيات مشاركة 32 منتخبًا، جرى توزيعهم على 8 مجموعات تضم كل منها 4 منتخبات، على أن يتأهل أصحاب المركز الأول في المجموعات إلى جانب أفضل 7 منتخبات تحتل المركز الثاني، بينما يهبط المنتخب صاحب المركز الأخير في كل مجموعة إلى مرحلة التطوير في النسخة التالية.

 

وتستعد الصين لاحتضان نهائيات البطولة للمرة الثانية على التوالي، حيث تقام المنافسات خلال شهر آذار 2027.

 
 


gnews

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