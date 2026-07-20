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منتخب الشباب يتعادل مع أوزبكستان ويعسكر في مصر

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جانب من اللقاء
 
الإثنين، 20-07-2026 08:38 م

الوكيل الإخباري- تعادل المنتخب الوطني للشباب تحت سن 20 لكرة القدم مع نظيره الأوزبكي بنتيجة 1-1، في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم الاثنين على ملعب الأمير الحسين في السلط، وذلك مع اختتام المعسكر المحلي استعدادا للتصفيات الآسيوية.

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ومثل المنتخب في اللقاء: محمد اللطايفة، عمر الخطيب، عهد الشحادات (حسين الذيابات)، قصي ذيب، مهند المحيسري، محمد البيطار (إياد العماوي)، محمد أبو الغنم (خزرج القاسم)، سعود أبو زيد (عاصم أبو عياش)، محمد أبو رمح (قيس الشواشرة)، مالك البستنجي (محمود الطميزي)، وأسامة الجوهري (ناصر الدجاني).


وبدأ المنتخب ضاغطا منذ بداية اللقاء، وتقدم نحو الأمام عبر الأطراف من خلال الجوهري وأبو رمح، وحاول التسجيل منذ الدقائق الأولى في أكثر من مناسبة، إلا أن حارس المنافس حال دون ذلك.


ومع بداية الشوط الثاني، بدت الكفة متوازنة بين الفريقين، حيث تبادل المنتخبان الهجمات على المرميين، قبل أن يتمكن البديل ناصر الدجاني من إحراز هدف المنتخب في الدقيقة 77، بعد ضغط واضح على المنافس، قبل أن يدرك المنتخب الأوزبكي التعادل في الدقيقة +90 (4) من ركلة جزاء.


وكان اللقاء الودي الأول الذي جمع المنتخبين، الجمعة الماضي، قد انتهى بفوز أوزبكستان بنتيجة 2-1.


وفي سياق منفصل، يقيم منتخب الشباب معسكرا خارجيا خلال الفترة من 25 تموز حتى الأول من آب المقبل في مصر، يتخلله لقاءان وديان أمام أصحاب الأرض يومي 28 و31 من الشهر الجاري.


ويأتي المعسكر في إطار استعدادات المنتخب للتصفيات الآسيوية، حيث يشارك في منافسات المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات طاجيكستان والبحرين وأفغانستان، والتي تقام خلال الفترة من 31 آب وحتى 6 أيلول، بنظام التجمع في البحرين.

 
 


gnews

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