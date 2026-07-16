منتخب الشباب يلتقي نظيره الأوزبكي غدا

الوكيل الإخباري- يلتقي المنتخب الوطني للشباب تحت سن 20 لكرة القدم، نظيره الأوزبكي، عند الساعة الخامسة من مساء يوم غد الجمعة، على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، في مباراة ودية، تأتي في إطار تحضيرات منتخب الشباب للاستحقاقات الرسمية المقبلة.

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ويتجدد اللقاء بين المنتخبين يوم الاثنين المقبل، بذات التوقيت على ملعب الأمير حسين بالسلط.

وبدأ منتخب الشباب معسكرا تدريبيا مغلقا في عمان اعتبارا من يوم الاثنين الماضي، بقيادة المدرب إبراهيم حلمي.



وتضم قائمة المنتخب 24 لاعبا: محمد اللطايفة، ومحمد الشلول، وقصي الحلاحلة، وعمر الخطيب، وإياد العماوي، وناصر الدجاني، ومحمود الطميزي، وقيس الشواشرة، وياسر الحمبوز، ومحمد أبو رمح، وعهد الشحادات، وسعود أبو زيد، ومالك البستنجي، وعلي النعيمي، وأديب رمضان، وخزرج القاسم، وقصي عامر، وحسين الذيابات، ومحمد البيطار، وأسامة الجوهري، وعاصم أبو عياش، ومحمد هندومة، ومهند مصطفى، ومحمد أبو الغنم.



ويشارك المنتخب الوطني تحت سن 20 بالتصفيات الآسيوية لحساب المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات طاجيكستان، البحرين، وأفغانستان، والتي تقام خلال الفترة من 31 آب وحتى 6 أيلول، بنظام التجمع في البحرين.



وحسب نظام البطولة، تشهد التصفيات مشاركة 32 منتخبا، جرى توزيعهم على ثمانية مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات، على أن يتأهل أصحاب المركز الأول في المجموعات إلى جانب أفضل سبعة منتخبات تحتل المركز الثاني، بينما يهبط المنتخب صاحب المركز الأخير في كل مجموعة إلى مرحلة التطوير في النسخة التالية.