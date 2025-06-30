منتدى التواصل الحكومي يستضيف مديرة معهد الادارة العامة

ويتناول اللقاء محاور ملف التدريب وتعليمات إدارة القيادات المستقبلية والخدمات التي يقدمها المعهد وانجازاته وتطلعاته.
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