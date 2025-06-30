منتدى التواصل الحكومي يستضيف مديرة معهد الادارة العامة

الوكيل الإخباري- يعقد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة ومديرة معهد الإدارة العامة المهندسة سهام الخوالدة لقاء إعلاميا مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "المعهد والتحديث الاداري- استراتيجبات وخطط مستقبلية" وذلك في تمام الساعة الثانية من ظهر غد الثلاثاء.

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