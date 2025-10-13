منتدى التواصل الحكومي يستضيف مدير "التدريب المهني"

الوكيل الإخباري- يعقد الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة والمدير العام لمؤسسة التدريب المهني أحمد الغرايبة لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان (الريادة والتطوير المهني) عند الساعة الثانية ظهر يوم غد الثلاثاء في مقرّ وزارة الاتصال الحكومي.

