منتدى التواصل الحكومي يستضيف مدير "التدريب المهني"

ويتناول اللقاء محاور متعلقة بدور مؤسسة التدريب المهني في رؤية التحديث الاقتصادي والشراكة مع القطاع الخاص وبرامج التدريب المهني المنتهي بالتشغيل ومشروعات المؤسسة مع مراكز التدريب الأجنبية ودور المؤسسة في تمكين المرأة والفئات الأكثر عرضة للضرر.
-
أخبار متعلقة
-
اللواء المعايطة يرعى حفل تخريج الفوج العشرين من طلبة الماجستير في أكاديمية الشرطة الملكية
-
تنفيذاً للتوجيهات الملكية العيسوي يطمئن على صحة الجنيدي والفريحات
-
الملك يصل لترؤس الوفد الأردني المشارك في قمة شرم الشيخ للسلام
-
حسّان يتابع أعمال التطوير للمنشآت الرياضية في مدينة الحسين للشباب
-
الملك يغادر إلى مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام
-
وزير المياه يبحث مع المفوضة الأوروبية تعزيز التعاون في مشاريع المياه
-
مستشفى الجامعة يطلق خدمة جديدة لعلاج مشاكل العمود الفقري
-
الافراج عن 3 اردنيين بالصفقة الاخيرة - اسماء و صور