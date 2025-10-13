الإثنين 2025-10-13 02:51 م
 

منتدى التواصل الحكومي يستضيف مدير "التدريب المهني"

وزارة الاتصال الحكومي
وزارة الاتصال الحكومي
 
الإثنين، 13-10-2025 01:40 م

الوكيل الإخباري-   يعقد الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة والمدير العام لمؤسسة التدريب المهني أحمد الغرايبة لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان (الريادة والتطوير المهني) عند الساعة الثانية ظهر يوم غد الثلاثاء في مقرّ وزارة الاتصال الحكومي.

ويتناول اللقاء محاور متعلقة بدور مؤسسة التدريب المهني في رؤية التحديث الاقتصادي والشراكة مع القطاع الخاص وبرامج التدريب المهني المنتهي بالتشغيل ومشروعات المؤسسة مع مراكز التدريب الأجنبية ودور المؤسسة في تمكين المرأة والفئات الأكثر عرضة للضرر.

 
 
