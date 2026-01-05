الإثنين 2026-01-05 02:33 م

منتدى التواصل الحكومي يستضيف مراقب عام الشركات الثلاثاء

مبنى وزارة الاتصال الحكومي.
وزارة الاتصال الحكومي
الإثنين، 05-01-2026 12:35 م

الوكيل الإخباري-   يعقد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة ومراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان (بيئة استثمارية مستقرة) وذلك عند الساعة 1 ظهرا الثلاثاء في مقر وزارة الاتصال الحكومي.

ويتطرق اللقاء إلى محاور عمل دائرة مراقبة الشركات من حيث تبسيط إجراءات التسجيل وحوكمة الشركات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإعسار والخدمات الإلكترونية التي تقدمها دائرة مراقبة الشركات بهدف تبسيط الإجراءات والخدمات الأساسية للمشاريع الاستثمارية والارتفاع في نمو تسجيل الشركات وجهود الدائرة في توفير بيئة استثمارية جاذبة.

 
 


