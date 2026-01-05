منتدى التواصل الحكومي يستضيف مراقب عام الشركات الثلاثاء

الوكيل الإخباري- يعقد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة ومراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان (بيئة استثمارية مستقرة) وذلك عند الساعة 1 ظهرا الثلاثاء في مقر وزارة الاتصال الحكومي.

