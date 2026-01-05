منتدى التواصل الحكومي يستضيف مراقب عام الشركات الثلاثاء

ويتطرق اللقاء إلى محاور عمل دائرة مراقبة الشركات من حيث تبسيط إجراءات التسجيل وحوكمة الشركات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإعسار والخدمات الإلكترونية التي تقدمها دائرة مراقبة الشركات بهدف تبسيط الإجراءات والخدمات الأساسية للمشاريع الاستثمارية والارتفاع في نمو تسجيل الشركات وجهود الدائرة في توفير بيئة استثمارية جاذبة.
