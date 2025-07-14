منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير العمل غدا الثلاثاء

ويتناول اللقاء عدة محاور من أبرزها تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية، مرصد سوق العمل، نظام بيانات سوق العمل، التدريب والتشغيل، وإجراءات التفتيش.
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