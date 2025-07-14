منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير العمل غدا الثلاثاء

الوكيل الإخباري- يعقد وزير العمل الدكتور خالد البكار وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة لقاءً إعلامياً مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "أثر تنظيم سوق العمل على توفير فرص عمل للأردنيين" وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم غد الثلاثاء.

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