الإثنين 2025-07-14 02:01 م
 

منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير العمل غدا الثلاثاء

وزارة الاتصال الحكومي
وزارة الاتصال الحكومي
 
الإثنين، 14-07-2025 01:16 م

الوكيل الإخباري-    يعقد وزير العمل الدكتور خالد البكار وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة لقاءً إعلامياً مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "أثر تنظيم سوق العمل على توفير فرص عمل للأردنيين" وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم غد الثلاثاء.

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ويتناول اللقاء عدة محاور من أبرزها تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية، مرصد سوق العمل، نظام بيانات سوق العمل، التدريب والتشغيل، وإجراءات التفتيش.

 
 
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