منتدى "تواصل 2025" ينطلق غدا السبت برعاية سمو ولي العهد

ويحمل المنتدى في نسخته الثالثة شعار "حوار حول المستقبل" والذي يركز على أبرز التحولات العالمية وتقاطعاتها مع تساؤلات محلية جريئة ضمن قضايا رئيسة تمّ رصدها على مدار العام، تركز على محورين أساسين: التحول الاقتصادي والاستعداد للمستقبل.
وسيشمل المنتدى ست جلسات حوارية تغطي مواضيع حول الذكاء الاصطناعي والبيانات في الأردن، وريادة الأعمال، والسياحة، والفن والثقافة، والتدريب المهني والتقني، والإصلاح الإداري، بمشاركة صانعي قرار وخبراء وشباب من مختلف القطاعات والمحافظات.
ويُبث المنتدى مباشرة وعلى مدار اليوم عبر شاشة التلفزيون الأردني، وتلفزيون المملكة، وتلفزيون رؤيا، وعمّان تي في، إضافة إلى الموقع الإلكتروني للمنتدى ومنصّات التواصل الاجتماعي التابعة للمؤسسة. كما سيشارك عدد من الشباب حضور بث الجلسات من مكاتب مؤسسة ولي العهد في جميع المحافظات.
ويأتي تنظيم المنتدى هذا العام بدعم من عدد من الجهات الوطنية، من بينها شركة برومين الأردن، شركة أمنية للاتصالات، البنك العربي، شركة زين للاتصالات، منصة زين للإبداع "زينك"، شركة طلبات، إلى جانب شراكات مؤسسية مع منتدى الاستراتيجيات الأردني، جمعية البنوك في الأردن، غرفة صناعة الأردن، جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، غرفة تجارة الأردن، المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني.
كما تشارك في تنظيم الفعاليات عدد من المؤسسات الإعلامية، وهي التلفزيون الأردني، تلفزيون المملكة، مجموعة رؤيا الإعلامية، عمّان تي في، مجموعة الراية الإعلامية، منصة صدى بودكاست، منصة مسجل، الشركة، بودكاست المبدأ، برنامج كرفان، والعديد من شركاء الأنشطة التفاعلية المتواصلة على مدار اليوم.
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