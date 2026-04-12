منحة أمريكية لدعم مشروع الناقل الوطني وتعزيز الأمن المائي في الأردن

03:29 م

الوكيل الإخباري- وقّعت وزارة المياه والري اتفاقية منحة عينية مقدّمة من مشروع المحافظة على المياه WEC، المموّل من السفارة الأمريكية في عمّان، بهدف دعم إضفاء الطابع المؤسسي على وحدة إدارة مشروع الناقل الوطني في الوزارة، بما يعزز جاهزية الوحدة ويدعم مهامها الإدارية والتشغيلية والتنسيقية خلال المرحلة المقبلة.





كما توفّر هذه المنحة نقل الخبرة والمعرفة إلى كادر مشروع الناقل الوطني من خلال الخبراء العاملين ضمن المشروع، بما يسهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويدعم الوصول إلى أهداف المشروع الرامية إلى تعزيز الأمن المائي.



وتبلغ قيمة المنحة 296,581.67 دينارًا أردنيًا، وتمتد فترة تنفيذها من 1 أيار 2026 ولغاية 30 نيسان 2027. وتشمل المنحة توفير سلع وخدمات وموارد بشرية مساندة، بما يسهم في تطوير الإجراءات التشغيلية، وتعزيز أعمال التنسيق والمتابعة والرصد، ورفع كفاءة الوحدة في تنفيذ مسؤولياتها المرتبطة بمشروع الناقل الوطني.



وتأتي هذه المنحة في إطار التعاون بين وزارة المياه والري ومشروع المحافظة على المياه WEC، بما ينسجم مع جهود الوزارة الرامية إلى دعم جاهزية مشروع الناقل الوطني، باعتباره أحد المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الأمن المائي في المملكة ودعم أولويات قطاع المياه.



ومن المتوقع أن يسهم هذا الدعم في تمكين وحدة إدارة مشروع الناقل الوطني من أداء مهامها بكفاءة وفاعلية أكبر، لا سيما في مجالات التنسيق المؤسسي، والمتابعة التشغيلية، ودعم الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لإنجاح أعمال الجاهزية المرتبطة بالمشروع. كما يعكس توقيع هذه الاتفاقية استمرار الشراكة والتعاون بين الوزارة ومشروع المحافظة على المياه WEC، بما يخدم تنفيذ المشاريع الوطنية الاستراتيجية ويسهم في تعزيز استدامة الموارد المائية في الأردن.





