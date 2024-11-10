مندوبا عن الملك .. وزير الزراعة يفتتح المهرجان الدولي السادس للتمور

وأكد الحنيفات خلال افتتاح المهرجان الذي حضره القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأردن حمد عبدالله المطروشي، وأمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي الدكتور عبد الوهاب زايد، و عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلي المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المقيم في الأردن وحشد كبير من الباحثين وأصحاب المزارع ومنتجي التمور والشركات في الأردن، إن "المهرجان يؤكد عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية".
وأضاف، إن زراعة النخيل في الأردن تُعد من الزراعات التي لها جذور وامتدادات تاريخية قديمة وهناك العديد من الشواهد التاريخية، فمدينة العقبة عرفت زراعة النخيل قبل الميلاد بثلاثة آلاف سنة، كما شهد قطاع النخيل اهتماما من القطاع الخاص بسبب الميزة الجغرافية للمملكة خاصة صنف المجهول، مشيرا الى أن حجم الاستثمارات في هذه القطاع بلغ نحو نصف مليار دولار ويساهم في قرابة 10 آلاف فرصة عمل، 40% منها يشغلها النساء.
وأشار الحنيفات إلى أن الرعاية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني للمهرجان دليلٌ على نجاحه المستمر عاماً بعد عام، مشيرا الى أن 20 بالمئة من المساحات الزراعية في وادي الأردن مزروعة بأشجار النخيل، موجها الشكر لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لدعمه المستمر للمهرجان.
بترا
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