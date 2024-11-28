مندوبا عن الملك .. وزير الزراعة يفتتح مهرجان الزيتون 24

وقال الحنيفات خلال كلمته بافتتاح المؤتمر، إن مهرجان الزيتون أصبح ظاهرة ويؤثر على كافة القطاعات الاقتصادية.
وأضاف أن شجرة الزيتون تمثل 70% من الأشجار في الأردن، والمهرجان ينعكس بالفائدة على الأسر الريفية والجمعيات الزراعية والتعاونية والمزارعين من مختلف مناطق المملكة.
وأشار الحنيفات إلى أن المهرجان يعتبر نافذة تسويقية لمنتجات الزيتون والمأكولات الشعبية والمنتجات الريفية والحرف اليدوية.
واقتصر حفل الافتتاح على مظاهر بسيطة تضامنا مع الأشقاء في قطاع غزة في رسالة تؤكد المواقف الأردنية تجاه الأشقاء الفلسطينيين.
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