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مندوبا عن الملك .. وزير الزراعة يفتتح مهرجان الزيتون 24

وزير الزراعة خالد حنيفات في افتتاح مهرجان الزيتون 24
وزير الزراعة خالد حنيفات في افتتاح مهرجان الزيتون 24
الخميس، 28-11-2024 11:08 ص
الوكيل الإخباري-  افتتح وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات، اليوم الخميس، مهرجان الزيتون والمنتجات الريفية الرابع والعشرين، الذي تنظمه وزارة الزراعة سنويا.اضافة اعلان


وقال الحنيفات خلال كلمته بافتتاح المؤتمر، إن مهرجان الزيتون أصبح ظاهرة ويؤثر على كافة القطاعات الاقتصادية.

وأضاف أن شجرة الزيتون تمثل 70% من الأشجار في الأردن، والمهرجان ينعكس بالفائدة على الأسر الريفية والجمعيات الزراعية والتعاونية والمزارعين من مختلف  مناطق المملكة.

وأشار الحنيفات إلى أن المهرجان يعتبر نافذة تسويقية لمنتجات الزيتون والمأكولات الشعبية والمنتجات الريفية والحرف اليدوية.

واقتصر حفل الافتتاح على مظاهر بسيطة تضامنا مع الأشقاء في قطاع غزة في رسالة تؤكد المواقف الأردنية تجاه الأشقاء الفلسطينيين.


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