الجمعة 2025-05-16 08:36 م
 

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل شقم

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل شقم
مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل شقم
 
الجمعة، 16-05-2025 07:27 م
الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة، واجب العزاء إلى آل شقم ، بوفاة المهندس زياد عبدالرحيم شقم.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحوم، وعموم  آل شقم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة العمل

أخبار محلية تصريح جديد لحراس العمارات بـ 700 دينار سنويًا

جانب من الزيارة

شؤون برلمانية "المرأة النيابية" تزور سلطة إقليم العقبة

تعبيرية

أخبار محلية امتحانات دور القرآن في الكورة .. 142 طالبًا في رحلة نور وهداية

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل شقم

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل شقم

تواجد أطباء الأسنان للمشاركة في انتخابات النقابة

أخبار محلية انتخابات نقابة أطباء الأسنان مستمرة حتى الساعة 8 مساءً

رجل أمن مصري

عربي ودولي بيان هام من الداخلية المصرية حول احتجاز محامين في قسم للشرطة

غارات إسرائيلية تستهدف الصليف والحديدة ورأس عيسى في اليمن

عربي ودولي إسرائيل تشن غارات على موانئ الحديدة .. تصعيد جديد في اليمن

دار القضاء العالي - مصر

منوعات كل التفاصيل عن أخطر قضية جنائية في مصر هذا العام



 
 





الأكثر مشاهدة