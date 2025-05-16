مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل شقم

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة، واجب العزاء إلى آل شقم ، بوفاة المهندس زياد عبدالرحيم شقم. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحوم، وعموم آل شقم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.



كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.