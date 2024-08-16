مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي آل صالح

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحوم، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
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