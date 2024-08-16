مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي آل صالح

06:28 م

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة، واجب العزاء إلى آل صالح بوفاة الدكتور محمد عيسى صالح، نائب عميد كلية الصيدلة في الجامعة الأردنية .



ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحوم، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.



كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.