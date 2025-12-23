مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الرواشدة

06:27 م

الوكيل الإخباري- عمان- 23 كانون الأول 2025- مندوبًا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشيرة الرواشدة، بوفاة المرحوم محمد ياسين الرواشدة. اضافة اعلان



ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وإلى عموم عشيرة الرواشدة، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

