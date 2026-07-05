مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الوشاح والفريحات

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم المقدم المتقاعد المرحوم محمد عبدالله الوشاح، شقيق نائب محافظ البنك المركزي الدكتور خلدون الوشاح، في منطقة بطنا بمحافظة البلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحوم وعموم عشيرة الوشاح، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
كما نقل العيسوي، في اتصال هاتفي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحومة نعيمة محمد فريحات، أرملة الحاج محمود فريحات، وعموم عشيرة الفريحات، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.
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