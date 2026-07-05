مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الوشاح والفريحات

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاحد، واجب العزاء إلى عشيرتي الوشاح والفريحات.

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ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم المقدم المتقاعد المرحوم محمد عبدالله الوشاح، شقيق نائب محافظ البنك المركزي الدكتور خلدون الوشاح، في منطقة بطنا بمحافظة البلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحوم وعموم عشيرة الوشاح، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.