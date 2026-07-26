مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة الإعلامي سلطان الحطاب

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في منطقة دير غبار بمحافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى أسرة الفقيد وذويه وعموم آل الحطاب والاسرة الإعلامية الأردنية ، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله ومحبيه جميل الصبر وحسن العزاء.
واستذكر العيسوي مناقب الفقيد، وما قدمه على امتداد مسيرته المهنية من إسهامات بارزة في خدمة الصحافة والإعلام الأردني، وإثراء المشهد الثقافي والفكري من خلال كتاباته ومؤلفاته، مؤكداً أن الراحل كان صاحب حضور مهني وفكري ترك أثراً طيباً في الوسطين الإعلامي والثقافي.
كما قدم وجاب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
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