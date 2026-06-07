مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر العدوان والفايز والسحيم

ففي منطقة السليحي بلواء عين الباشا بمحافظة البلقاء، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم مدير عام الضمان الاجتماعي الأسبق المرحوم الدكتور ياسر مناع العدوان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشائر قبيلة العدوان، سائلا العلي القدير أن يشمل الفقيد بواسع عفوه ورحمته ومغفرته، وأن يسكنه جنات النعيم.
وفي منطقة أم العمد بلواء الجيزة بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت المرحوم فارس راكان الفايز بني صخر، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشائر قبيلة بني صخر، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه.
وفي منطقة الرميل بقضاء أم الرصاص بلواء الجيزة بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت المرحومة الحاجة هلالة حماد السحيم بني صخر، أرملة المرحوم محمد حمدان السحيم، وشقيقة العين وزير الداخلية الأسبق سلامة حماد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشائر قبيلة بني صخر، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنانه.
كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
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