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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الشراري

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جانب من أداء واجب العزاء
 
الأربعاء، 22-07-2026 06:11 م
الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشيرة الشراري وعموم عشائر آل خطاب بوفاة المحافظ الأسبق صلاح فايز الشراري آل خطاب.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته إلى بيت عزاء المرحوم في منطقة طبربور بمحافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الشراري وآل خطاب، سائلا المولى عز وجل أن يشمله بواسع عفوه ورحمته ومغفرته، وأن يسكنه جنات النعيم.
 
 


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