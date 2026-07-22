مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الشراري

ونقل العيسوي، خلال زيارته إلى بيت عزاء المرحوم في منطقة طبربور بمحافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الشراري وآل خطاب، سائلا المولى عز وجل أن يشمله بواسع عفوه ورحمته ومغفرته، وأن يسكنه جنات النعيم.
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